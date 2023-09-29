В Кремле рассказали, будет ли Путин присутствовать на концерте-митинге в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что глава российского государства Владимир Путин 29 сентября не планирует посещать концерт-митинг на Красной площади, который состоится в Москве в честь присоединения новых регионов.

«В планах президента этого нет», — сказал он.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин провел очную встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифом Хафтаром в Москве.

28 сентября Песков заявлял, что Канада должна вынести урок из ситуации с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте страны и не допустить такого в будущем. Официальные лица Канады уже принесли извинения за скандальный инцидент, а спикер Палаты общин Энтони Рота лишился своего кресла. Как отреагировали на извинения канадских властей в Москве и Минске — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопросы насчет участия кубинцев в спецоперации.