В СНБО Украины пожаловались на непонимание фразы «победа Киева»

Ни одно из западных государств до сих пор не может четко ответить на вопрос, в чем должна заключаться «победа» Киева в конфликте с Москвой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, давший интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

«Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа», — указал он.

Данилов добавил, что многие зарубежные партнеры говорят о поддержке Украины до «победы». В то же время правительства стран Запада обещают помогать киевским властям, пока они не начнут самостоятельно принимать решения.

При этом секретарь СНБО обратил внимание, что подобные формулировки совершенно непонятны украинскому правительству. Киев не знает, собирается ли Вашингтон с союзниками помогать ему до победного конца или только в течение определенного времени.

Данилов подчеркнул, что украинские власти не могут согласиться на «суррогат наподобие Будапештского меморандума». Вместо этого государство нуждается в юридически закрепленных гарантиях безопасности, резюмировал он.

В феврале координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские власти должны самостоятельно решить, какой они представляют победу в конфликте. Как он сказал в интервью для агентства Bloomberg, Киеву также предстоит самому определить, о чем договариваться с Москвой в случае начала переговоров.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук. Журналистку обвинили в публичных призывах к применению населения в отношении российских военнослужащих.

Ранее британский вице-премьер Оливер Дауден сообщил о готовности Лондона годами поддерживать Киев в случае необходимости.