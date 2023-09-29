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Посол РФ сообщил о создании итальянскими СМИ ореола токсичности вокруг сторонников России

Посол Парамонов: СМИ Италии создают ореол токсичности вокруг русофилов

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Global Look Press

Итальянские СМИ не доводят правдивую информацию о России и создают ореол токсичности вокруг тех, кто реагирует на ее деятельность позитивно, заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов, передает РИА Новости.

По его словам, местные СМИ умышленно замалчивают события российской повестки — о проведении крупных международных форумов, успешно реализованных планах национального развития, о культурной жизни, инфраструктурных проектах, благоустройстве городской среды и т.д.

Парамонов отметил, что местный мейнстрим преуспел этом направлении, поэтому единомышленники в Италии не высказываются публично, боясь преследований.

Дипломат также высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский превратился в маленького фюрера, который вовсе не отстаивает антифашистские основы итальянской государственности, как считают римские власти, а «исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников», которая «предусматривает «освобождение» от всего русского и отказ от собственной истории».

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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