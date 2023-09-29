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Медведчук заявил о «демонтаже» украинской государственности

Медведчук: реформы на Украине в угоду Западу демонтируют государственность

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РИА «Новости»

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, председатель Совета движения «Другая Украина» заявил, что Киев, проводя реформы по требованию Вашингтона и Брюсселя, демонтирует собственную государственность. Об этом сообщается в авторской колонке политика на платформе «Смотрим».

По его словам, реформами Киеву предлагается «десуверенизация страны». Как отмечает политик, этот процесс начался еще в 2014 году.

«Реформы по ограничению суверенитета в экономической, политической, судебной сферах направлены на усиление влияния отдельных стран и экономических объединений, а не самой Украины», — заявил Медведчук.

До этого сообщалось, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи.

Документ под названием «Перечень приоритетных реформ» был направлен офису президента Владимира Зеленского, премьер-министру Денису Шмыгалю, а также Координационной платформе доноров.

Ранее в Британии рассказали об угрозах существованию демократии на Украине.

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