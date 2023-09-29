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Политолог объяснил, как приход к власти республиканцев отразится на помощи Киеву

Политолог Ярошенко: США с приходом республиканцев продолжат поддерживать Киев

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Anthony Behar/Sipa USA/Reuters

Даже если у власти в США окажутся республиканцы, поддержка киевского режима продолжится. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко. Он подчеркнул, что сегодня в Америке нет той политической силы, которая могла бы поддержать Россию.

«Да, они подкорректируют свою местную политику и будут меньше лезть во всякие геополитические авантюры, но это совершенно не значит, что они откажутся от поддержки киевского режима. Совершенно нет», — сказал Ярошенко.

Он добавил, что план долгосрочного давления на Россию назревал в недрах американского истеблишмента давно, вне зависимости от политической конъюнктуры. Кроме того, на сегодняшний день только половина республиканцев голосует за прекращение помощи Украине, напомнил эксперт.

29 сентября сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что для того, чтобы избежать шатдауна правительства США, он согласен на ускоренное голосование по бюджету, в который не будут закладываться средства на помощь Украине.

Ранее в Вашингтоне заявили о намерении экс-президента США Дональда Трампа уничтожить демократию в стране.

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