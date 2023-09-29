Байден: у Путина нет «демократической косточки» в теле

Президент США Джо Байден заявил, что у российского президента Владимира Путина нет «демократической косточки». Такое мнение он высказал на закрытом избирательном мероприятии в штате Арканзас, где затронул широкий круг внутренних и международных тем, его выступление опубликовал пул Белого дома, передает РИА Новости.

«Он говорил о рекордном количестве созданных рабочих мест, о словах (Дональда) Трампа об «очень хороших людях» в качестве реакции на Шарлотсвилл и о Путине, у которого, как он сказал, «нет демократической косточки в теле», — говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили, что на приеме присутствовала американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков и вернулась в страну в 2022 году в рамках обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

В своем предвыборном выступлении 27 сентября в Калифорнии Байден заявил, что знает Путина лучше, чем кто-либо из президентов США.

«Я баллотируюсь, потому что… нет, я не на стороне таких диктаторов, как Путин. Я знаю Путина лучше, чем кто-либо, кто занимал этот пост. Я встречался с ним много-много раз на протяжении многих лет. <...> И… я собираюсь противостоять ему, и мы всегда будем это делать», — цитирует его пресс-служба Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина возможна в будущем.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».