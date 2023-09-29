Посол РФ в Италии заявил, что итальянцы хотят завершения украинского конфликта

Большинство итальянцев хотят, что конфликт на Украине скорее завершился и страна вернулась к взаимовыгодному диалогу с Россией. Об этом заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в интервью РИА Новости.

«Большинство итальянцев однозначно высказываются за сохранение дружественных отношений с Россией. Не желают ничего, кроме как скорейшего завершения украинского конфликта, отмены санкций и возвращения к прежнему конструктивному и взаимовыгодному диалогу», — сказал Парамонов.

По его словам, многие итальянцы являются католиками и привержены антимилитаристским взглядам, поэтому прислушиваются к гуманистической позиции папы Римского Франциска. Они поддерживают предпринимаемые им дипломатические усилия и понимают, что конфликт не заканчивается из-за поставок Украине Италией и другими странами большого количества вооружений, заявляет дипломат.

Он также добавил, что летом итальянские активисты собрали около 400 тысяч подписей на проведение в стране референдума по вопросу о прекращении поставок оружия, что, как он считает, «красноречиво говорит о настроениях в итальянском обществе».

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