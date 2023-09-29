Главе Украины Владимиру Зеленскому необходимо ответить за приглашение бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент. Об этом в социальной сети X заявил основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.

«В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады?» — сказал он.

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование нациста Ярослава Хунки, который служил в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявлял, что университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда имени Хунки спустя несколько часов после обращения туда российского посольства.

24 сентября во время своего выступления в канадском парламенте глава Украины поприветствовал Хунку.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.