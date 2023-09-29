Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США призвали Зеленского к ответу за приветствие ветерана СС

Журналист Блюменталь призвал Зеленского ответить за овации экс-бойцу СС в Канаде

close
100%
Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Главе Украины Владимиру Зеленскому необходимо ответить за приглашение бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент. Об этом в социальной сети X заявил основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь.

«В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады?» — сказал он.

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование нациста Ярослава Хунки, который служил в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявлял, что университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда имени Хунки спустя несколько часов после обращения туда российского посольства.

24 сентября во время своего выступления в канадском парламенте глава Украины поприветствовал Хунку.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях