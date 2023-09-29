Саакашвили раскрыл, кто главная любовь всей его жизни

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за два года встретился с бывшей женой Сандрой Руловс и назвал ее «главной любовью своей жизни». Он выразил сожаление о том, что причинил ей боль. Ранее Сандра Руловс сообщила, что «психологически смогла» навестить Саакашвили и пожелала ему свободы, отметив, что они больше не вместе. Об этом пишет РИА Новости.

Саакашвили подчеркнул, что Сандра является самым добрым и разумным человеком, которого он когда-либо встречал. Он признал, что они воспитали двух прекрасных сыновей, которые являются патриотами Грузии. Сандра остается главной любовью его жизни и важной частью его личности. Саакашвили выразил свою глубокую тревогу за все моменты, когда он причинил ей боль. Он заверил, что в будущем будет делать все возможное, чтобы поддержать Сандру, их сыновей Эдуарда и Николоза.

1 октября 2021 года Михаила Саакашвили задержали в Грузии, и сейчас он проходит лечение в тбилисской клинике после длительной голодовки в тюрьме. Перед своим приездом в Грузию, Саакашвили опубликовал видео, в котором он признался в отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. Это стало неожиданностью для его бывшей жены Сандры Руловс, а также вызвало недовольство формой информирования.

Позднее, находясь уже в Грузии, Саакашвили объявил о существовании дочери у него и известной грузинской певицы Софы Нижарадзе. СМИ ранее писали об их тайном романе еще во времена президентства Саакашвили.

В июне 2023 года стало известно, что у Саакашвили также появилась дочь от Ясько. В июле он заявил, что его личная жизнь «сейчас и в будущем полностью связана с Софо».

Ранее в Грузии назвали шантажом требования Украины по Саакашвили.