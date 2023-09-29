Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саакашвили раскрыл, кто главная любовь всей его жизни

Саакашвили назвал бывшую супругу Руловс главной любовью своей жизни

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за два года встретился с бывшей женой Сандрой Руловс и назвал ее «главной любовью своей жизни». Он выразил сожаление о том, что причинил ей боль. Ранее Сандра Руловс сообщила, что «психологически смогла» навестить Саакашвили и пожелала ему свободы, отметив, что они больше не вместе. Об этом пишет РИА Новости.

Саакашвили подчеркнул, что Сандра является самым добрым и разумным человеком, которого он когда-либо встречал. Он признал, что они воспитали двух прекрасных сыновей, которые являются патриотами Грузии. Сандра остается главной любовью его жизни и важной частью его личности. Саакашвили выразил свою глубокую тревогу за все моменты, когда он причинил ей боль. Он заверил, что в будущем будет делать все возможное, чтобы поддержать Сандру, их сыновей Эдуарда и Николоза.

1 октября 2021 года Михаила Саакашвили задержали в Грузии, и сейчас он проходит лечение в тбилисской клинике после длительной голодовки в тюрьме. Перед своим приездом в Грузию, Саакашвили опубликовал видео, в котором он признался в отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. Это стало неожиданностью для его бывшей жены Сандры Руловс, а также вызвало недовольство формой информирования.

Позднее, находясь уже в Грузии, Саакашвили объявил о существовании дочери у него и известной грузинской певицы Софы Нижарадзе. СМИ ранее писали об их тайном романе еще во времена президентства Саакашвили.

В июне 2023 года стало известно, что у Саакашвили также появилась дочь от Ясько. В июле он заявил, что его личная жизнь «сейчас и в будущем полностью связана с Софо».

Ранее в Грузии назвали шантажом требования Украины по Саакашвили.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях