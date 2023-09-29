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Швейцарский суд оправдал бойца белорусского СОБР

Суд в Швейцарии оправдал бойца СОБР Белоруссии по делу об оппонентах Лукашенко

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Global Look Press

Суд в Швейцарии оправдал бойца белорусского отряда СОБР по делу об оппонентах президента Александра Лукашенко, которые пропали в 1999 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

По данным организации TRIAL International, в период с мая по сентябрь 1999 года в Минске пропали бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-премьер Виктор Гончар, а также бизнесмен и близкий друг Гончара Анатолий Красовский.

В ходе судебного разбирательства среди обвиняемых был заявлен бывший член СОБР «Беларусь» Юрий Гаравский.

«Белорус, бывший член элитного подразделения полиции, обвиненный в участии в насильственном исчезновении оппонентов президента Александра Лукашенко в 1999 году, был оправдан в четверг швейцарским судом», — указано в сообщении.

Ранее прокуратура Швейцарии предъявила обвинения дочери бывшего президента Узбекистана Каримова.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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