Швейцарский суд оправдал бойца белорусского СОБР

Суд в Швейцарии оправдал бойца белорусского отряда СОБР по делу об оппонентах президента Александра Лукашенко, которые пропали в 1999 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

По данным организации TRIAL International, в период с мая по сентябрь 1999 года в Минске пропали бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-премьер Виктор Гончар, а также бизнесмен и близкий друг Гончара Анатолий Красовский.

В ходе судебного разбирательства среди обвиняемых был заявлен бывший член СОБР «Беларусь» Юрий Гаравский.

«Белорус, бывший член элитного подразделения полиции, обвиненный в участии в насильственном исчезновении оппонентов президента Александра Лукашенко в 1999 году, был оправдан в четверг швейцарским судом», — указано в сообщении.

Ранее прокуратура Швейцарии предъявила обвинения дочери бывшего президента Узбекистана Каримова.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.