Россия выпустила проект заявления в ООН по подрыву «Северных потоков»

Россия распространила заявления председателя Совета безопасности ООН по теракту на «Северных потоках» — об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту. Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — пишет Полянский.

Ранее появились новые сведения о диверсии на «Северных потоках».

На газопроводах «Северный поток» в 2022 году произошло не менее четырех взрывов. 27 сентября американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил в своем блоге, что власти Дании и Швеции закрывали глаза на действия США и Норвегии в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».