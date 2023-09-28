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В МИД отреагировали на прибытие в Литву первых самолетов AWACS

Захарова отреагировала на отправку в Литву первых разведсамолетов НАТО AWACS

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Североатлантический альянс продолжает проводить агрессивную деятельность по наращиванию своего присутствия у границ РФ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, все рассказы НАТО о рутинном взаимодействии с членами военно-политического блока оказываются ложью.

Таким образом Захарова прокомментировала прибытие в Литву первых натовских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛОиУ) AWACS E-3A Sentry, которые прибыли на территорию Литвы 28 сентября. Туда их перебросили из Турции.

Некоторое время назад в НАТО заявили, что направят в Литву два самолета AWACS с целью «наблюдения за военной деятельностью» России вблизи границ страны-члена организации.

Ранее самолет-разведчик США заметили недалеко от Крыма.

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