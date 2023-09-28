Бывший агент MI6 Аластер Крук считает, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает в истерике, потому что Соединенные Штаты намерены заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, из-за подобных действий США Зеленский находится в отчаянии. Он считает, что президент Украины «находится в заложниках у западных лидеров», которые контролируют каждое его действие.

Круг утверждает, что Зеленский считает, что может не переизбраться на второй срок из-за растущего недовольства в стране. Экс-агент рассказал, что многие граждане Украины винят Зеленского в высоком уровне коррупции.

До этого жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, при каких условиях ее муж не будет принимать участие в возможных выборах главы государства в 2024 году.

Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявлял, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.