В МИД России описали обстановку в Буркина-Фасо после попытки госпереворота

Посол РФ в Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков заявил, что обстановка в Буркина-Фасо после попытки государственного переворота остается стабильной. Об этом пишет ТАСС.

«Обстановка в Уагадугу нормальная, город живет своей жизнью, в Бобо-Диуласо, второй город крупный, тоже, так сказать, все нормализовалось», — сообщил дипломат.

По словам Салтыкова, местные жители поддерживают президента Ибрагима Траоре, а в маленьких городах изъявляли намерение объявить забастовку, с целью добиться доказательств того, что тот находится в безопасности. Сам политик написал в социальной сети X, что «с ним все в порядке» и поблагодарил граждан за поддержку.

В ночь на 28 сентября власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.