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США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

Руководитель USAID Пауэр: США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

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Alex Brandon/AP

Руководитель Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр заявила, что Соединенные Штаты развернут группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа из-за кризиса в Нагорном Карабахе, передает агентство Reuters.

«США в четверг объявят, что они развернули группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа для координации американской гуманитарной помощи», — сообщила она.

Отмечается, что задачами этой группы будет оценка ситуации, определение приоритетных потребностей и работа с партнерами над предоставлением необходимой помощи.

Ранее политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов раскрыл, что ждет жителей Нагорного Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в НАТО назвали Южный Кавказ стратегическим для альянса регионом.

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