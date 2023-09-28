Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила премьера Канады во лжи

Захарова назвала ложью слова Трюдо, что он якобы не знал о прошлом ветерана СС

close
100%
Blair Gable/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что он якобы не знал о нацистском прошлом ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого чествовали в канадском парламенте, являются ложью.

По ее мнению, власти Канады «продолжают разыгрывать спектакль».

«Трюдо принес самые «искренние» извинения. Говорит, «не виноват, не знал, простите». Это, конечно же, ложь. Все все знали», — написала дипломат.

По ее словам, сложно предположить, «что вице-премьер Канады Христя Фриланд, верный и давний сторонник Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса украинцев (UWC), внучка работавшего на нацистов преступника Михайло Хомяка, не знала о бесславном прошлом «друга Конгресса украинцев Канады» и его многолетнего спонсора Гунько (Хунки. — «Газета.Ru»)».

Захарова также указала, что «молчание МИД Израиля по поводу международных чествований» эсэсовца ее «шокирует». Она выразила недежду, что «это досадное недоразумение, которое будет исправлено».

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что принесенные премьер-министром страны Джастином Трюдо в связи с чествованием в парламенте украинского нациста извинения являются недостаточными. По его мнению, невзирая на нынешние глубокие разногласия между РФ и Канадой, канадские правительство и парламент должны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым наблюдал весь мир.

До этого Трюдо признался, что сожалеет о чествовании эсэсовца. Он подчеркнул, что это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду. По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». При этом премьер-министр обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Ранее в МИД России отметили комичность чествования нациста в канадском парламенте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях