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Кадыров раскрыл подробности беседы с Путиным

Кадыров рассказал, что обсудил с Путиным экономику Чечни и спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, он доложил главе российского государства о социально-экономической ситуации в Чечне, а также обсудил с президентом участие чеченских бойцов в специальной военной операции.

«Верховный Главнокомандующий отметил, что осведомлен об успехах чеченских подразделений и решительном настрое личного состава в выполнении поставленных задач», — написал Кадыров.

Глава Чечни указал, что отчитался перед Путиным о работе над оснащением участников специальной военной операции операции снаряжением и медикаментами, подчеркнув, что в дополнение к федеральным выплатам добровольцам из республики установили региональные. Также он проинформировал российского лидера в том, что населению занятых РФ территорий и военнослужащим из Чечни было отправлено более 23 тыс. тонн гумпомощи.

Кроме того, Кадыров и Путин обсудили перспективные планы и достижения Чечни.

«Глава государства отметил положительную динамику в развитии региона в этом направлении. Я подробно доложил о социально-экономической ситуации в республике и озвучил несколько вопросов, в решении которых нам нужна помощь», — отметил Кадыров.

28 сентября Владимир Путин в Кремле провел встречу с Рамзаном Кадыровым.

Ранее Кадыров показал украинского военнопленного, попросившего Путина о российском гражданстве.

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