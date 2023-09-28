РИА Новости анонсировало важное выступление Путина

Президент России Владимир Путин 28 сентября проведет важную встречу, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Путин сегодня проведет встречу, которая даст ответы на многие вопросы», — говорится в сообщении.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме высказался за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем, рассказал о своей роли в качестве министра иностранных дел и встречах с президентом России Владимиром Путиным.

В сентябре президент Путин заявлял, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, китайская сторона традиционно участвует в Восточном экономическом форуме, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».