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РИА Новости анонсировало важное выступление Путина

РИА Новости: 28 сентября Путин в выступлении ответит на многие вопросы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 28 сентября проведет важную встречу, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Путин сегодня проведет встречу, которая даст ответы на многие вопросы», — говорится в сообщении.

До этого бывший госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме высказался за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем, рассказал о своей роли в качестве министра иностранных дел и встречах с президентом России Владимиром Путиным.

В сентябре президент Путин заявлял, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, китайская сторона традиционно участвует в Восточном экономическом форуме, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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