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Политолог объяснил, какую ошибку допустил Зеленский на Генассамблее ООН

Политолог Корнилов: критика зерновой блокады Польши является ошибкой Зеленского

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Blair Gable/Reuters

Речь президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее Организации объединенных наций (ООН) с критикой зерновой блокады Польши послужила поводом для серьезного обострения отношений между Киевом и Варшавой. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог и журналист Владимир Корнилов.

По мнению эксперта, если бы украинский лидер в своем выступлении не касался Варшавы, его встреча с польским лидером в кулуарах Генассамблеи ООН могла бы состояться.

«Я уверен, что Дуда хотел в кулуарах объяснить Зеленскому, мол, потерпи, выборы 15 октября, осталось всего ничего, дальше вся эта риторика сойдет на нет, дальше мы все возобновим, как прежде, наше сотрудничество. Но видите, киевская власть последнее время привыкла наезжать на всех», — объяснил Корнилов.

Сам президент Польши уверял, что произносил речь в тот момент, когда должен был встретиться с Зеленским. Дуда пообещал побеседовать с украинским лидером в будущем, но без камер.

В сентябре Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия приняли решение ввести запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года в целях защиты собственных аграриев. Впоследствии это привело к возникновению разногласий между Киевом и Варшавой.

18 сентября Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Словакии и Венгрии, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна.

Ранее в Польше заявили, что могут обойтись без дружбы с Украиной.

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