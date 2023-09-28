Осужденного за госизмену Сафронова вернули в «родную» колонию

Бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, осужденного к 22 годам лишения свободы за государственную измену, вернули к колонию, где он отбывал наказание. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.

В начале сентября стало известно, что Сафронова увезли из ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края в краевую туберкулезную больницу.

По словам Катчева, защита ожидает, что пока Сафронов будет находиться в ИК-7, его вернули туда 26 сентября.

Сафронов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в июле 2020 года. Ему вменяются два эпизода государственной измены (ст. 275 УК РФ). Свою вину Сафронов не признал, подчеркивая, что занимался исключительно журналистской деятельностью.

В мае этого года сообщалось, что Сафронов обжаловал свой приговор по делу о госизмене в Верховном суде.

В начале августа Верховный суд оставил в силе приговор Сафронову. Слушания проходили в закрытом режиме.

Ранее Сафронов был уволен с поста советника главы «Роскосмоса».