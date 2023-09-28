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Политолог объяснил, что изменится для Украины после выборов в Польше

Политолог Павлив: после 15 октября Киев и Варшава могут помириться

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Kacper Pempel/Reuters

В последние месяцы власти Польши критикуют Украину из-за предстоящих выборов. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Михаил Павлив. По его словам, в Варшаве хорошо видят социологию, которая демонстрирует большую усталость населения от украинцев.

«Польские политики находятся в рамках избирательной кампании, они повышают градус. Но после избирательной кампании все это немного пойдет на спад», — считает политолог.

Он отметил, что к усталости от беженцев добавляется и экономический интерес, поскольку из-за украинского зерна страдали не только фермеры, но и крупные польские холдинги. Все это, по словам эксперта, дало козырь в руки политиков, которые сейчас набивают очки на этой повестке.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.

22 сентября Варшава отказалась от поставок оружия Киеву. Премьер Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших стран ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при этом заявил, что за конфликтом между Варшавой и Киевом стоят США, которым «надоел» украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее польский политолог заявил о заинтересованности Варшавы в конфликте с Украиной.

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