Пашинян выразил беспокойство за безопасность задержанных Азербайджаном лиц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства выразил беспокойство в связи с задержаниями Азербайджаном лиц, пытающихся покинуть Нагорный Карабах и заявил о необходимости защиты прав задержанных, передает «Интерфакс».

Он назвал крайне тревожным тот факт, что на дороге между Карабахом и Арменией фиксируются произвольные задержания со стороны Азербайджана.

Пашинян подчеркнул, что во всех подобных случаях госорганы Армении должны предпринимать шаги для защиты этих лиц, в том числе в международных инстанциях.

«Этот вопрос должен быть в нашей повестке до тех пор, пока он не получит решения», — добавил премьер.

До этого стало известно, что власти Азербайджана арестовали советника президента Нагорного Карабаха Варданяна.

27 сентября Госпогранслужба Азербайджана задержала экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики, бывшего руководителя компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна при попытке покинуть Нагорный Карабах и въехать в Армению.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

До этого силовики Азербайджана задержали причастных к теракту в Карабахе.