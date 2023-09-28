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Экс-генпрокурор РФ призвал судить ветерана СС из Канады по российским законам

Экс-генпрокурор РФ Скуратов: ветерана СС из Канады надо экстрадировать и судить

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WSWS

Экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов призвал тщательно расследовать прошлое ветерана СС Ярослава Хунки, которого на днях чествовали в парламенте Канады. Если нацист действовал на территории СССР, то у России есть все основания запрашивать его экстрадиции и судить по законам РФ, подчеркнул он в разговоре с kp.ru.

«Не исключено, что он – в рядах СС – действовал на территории Советского Союза, на территории России. Поэтому, в принципе, у нас есть все основания для того, чтобы также поставить вопрос об экстрадиции его для предания суду уже по законам Российской Федерации», – отметил Скуратов.

В целом расследование и суд над Хункой затрудняются тем, что Россия не признает юрисдикцию международного суда, а резолюции НАТО носят больше рекомендательный характер, пояснил экс-генпрокурор.

При этом он подчеркнул, что решением Нюрнбергского трибунала СС, СД и гестапо признаны преступными организациями. По мнению Скуратова, произошедший инцидент должен сподвигнуть поддержать инициативу российских ученых и журналистов-международников и сделать реабилитацию нацизма разновидностью международных преступлений.

«Такого рода реагирование оно, конечно, было бы полезным. И в этом отношении – справедливой попыткой наказать этого представителя эсэсовцев», – заключил Скуратов.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте страны, назвав инцидент ошибкой. При этом он вновь выступил с обвинениями в сторону России, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Канаде предложили опубликовать документы о пребывании нацистов в стране.

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