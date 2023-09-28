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В Турции заявили об открытии США новых фронтов против России

Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ в Молдавии и на Кавказе

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Manuel Balce Ceneta/AP

США открывают новые фронты против России. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan.

В статье говорится, что несмотря на неспособность продолжающейся американской военной поддержки Украины противостоять РФ и добиться какого-либо прогресса на поле боя, »Вашингтон по-прежнему напрасно делает ставку на возможность военной блокады России через Украину, которая стала неспособна идти в ногу с ней».

«В свете этой нынешней и неудовлетворительной реальности на местах американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России, начиная с ее западных соседей, с одной стороны, и из региона Южного Кавказа, с другой стороны», — пишет автор материала.

По его словам, США и НАТО пошли на открытие фронта Молдавии и начали «закачку туда оружия в целях подготовки к возможным военным действиям против России под надуманными и неоправданными предлогами». «Параллельно американская администрация продолжает практиковать свой провокационный подход в кавказском регионе», — считает он.

Автор статьи считает, что подтверждением причастности США и их «атлантических союзников» к происходящему на Кавказе является призыв председателя комитета расширения Евросоюза в НАТО Гюнтера Фелингера включить Армению в альянс.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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