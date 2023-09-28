Посол РФ в Канаде призвал Трюдо принести извинения русским за инцидент с нацистом

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что принесенные премьер-министром страны Джастином Трюдо в связи с чествованием в парламенте украинского нациста извинения являются недостаточными, сообщает ТАСС.

По мнению дипломата, принесенные Трюдо извинения в реальности таковыми не являются. И произнесенных премьер-министром слов совершенно недостаточно. Посол считает, что невзирая на нынешние глубокие разногласия между Москвой и Оттавой, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым наблюдал весь мир.

Степанов напомнил, что его страна была главной силой, победившей нацистскую Германию в Европе во Второй мировой войне и заплатившей за это ужасающую цену. Он отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни, и практически все они потеряли родственников в борьбе с нацизмом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте страны украинского нациста Ярослава Хунки посоветовала перестать оказывать финансовую поддержку Киеву.

27 сентября Трюдо признался, что сожалеет о чествовании эсэсовца. Он подчеркнул, что это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду. По словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». При этом премьер-министр обратил внимание, что канадские власти продолжат поддержку Киева.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.