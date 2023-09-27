Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Болгарии хотят отложить на год отказ от российской нефти

В парламенте Болгарии изменили решение о досрочном отказе от нефти из РФ

close
100%
Depositphotos

Депутаты экономического комитета парламента Болгарии решили, что закон об отказе от российской нефти должен начать действовать с 1 октября 2024 года, а не в 30-дневный срок. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Такое решение они приняли в рамках второго чтения законопроекта. Окончательное решение будет принято в зале пленарных заседаний, отмечает БНР.

Ранее, выступая перед комиссией, министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на ввоз российской нефти на предусмотренный пока 30-дневный срок приведет к скачку цен на топливо.

«Реалистичные сроки истечения срока действия отступления составляют 12 месяцев, или 1 октября 2024 года», — цитирует его БНР.

По его мнению, если запретить ввоз российской нефти уже сейчас, то цены значительно вырастут, появятся возможности для спекуляций и может произойти нехватка топлива.

В августе власти Болгарии приняли решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец «Лукойлом».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях