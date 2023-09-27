На Украине назначили заместителей министра обороны

На Украине назначили трех заместителей главы министерства обороны страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Кабинет министров Украины назначил заместителями министра обороны Джигира Юрия Анатольевича, Калмыкову Наталью Фернандивну и Черногоренко Екатерину Леонидовну заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации», — сказано в сообщении.

27 сентября новостной сайт NV.ua сообщал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассматривает на должность своего первого заместителя кандидатуру командующего объединенными силами украинских войск Сергея Наева.

В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что Умеров сможет продолжить начатые им инициативы.

До этого депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорил, что трое заместителей министра обороны Украины — Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко — подали в отставку.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.