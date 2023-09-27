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В Армении примут все меры для возвращения Рубена Варданяна

МИД Армении: будут приняты все меры для возвращения экс-госминистра Варданяна

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ереван примет все возможные меры для возвращения бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна из Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС в МИД Армении.

«МИД Республики Армения примет все возможные меры для защиты прав Рубена Варданяна и обеспечения его возвращения», — отметили в дипведомстве.

По словам представителя МИД, также в Ереване рассчитывают на поддержку России и других международных партнеров.

27 сентября Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать власти Азербайджана предоставить информацию о местонахождении и состоянии бывшего госминистра Нагорного Карабаха.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об аресте Варданяна. Супруга бывшего госминистра Нагорного Карабаха подтвердила его арест.

19 сентября Варданян сделал заявление о безнаказанности властей Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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