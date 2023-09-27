В Австрии выступили за участие России и Белоруссии во встречах ОБСЕ

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене выразил мнение, что встречи глав МИД стран ОБСЕ должны проходить при участии всех членов организации, включая Россию и Белоруссию, передает ТАСС.

«В эту организацию входят 57 стран-членов. И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России», — сказал он на пресс-конференции в Вене, отметив, что то же самое сказал во время министерской встречи в Польше.

До этого Шалленберг выступил за сохранение диалога с Россией на международных площадках. По его словам, решение ключевых глобальных вопросов невозможно без участия Москвы.

Кроме этого, в Австрии раскритиковали планы правительства о покупке ПВО для защиты от России.

Ранее постпред России Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ находится на грани выживания.