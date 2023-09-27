Си Цзиньпин предложил реформировать ВТО

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался за необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, организация является важной опорой многосторонности, а также элементом глобального экономического управления.

Си Цзиньпин добавил, что проведение необходимых реформ ВТО является общим консенсусом и общей тенденцией.

Председатель КНР считает, что китайская сторона должна в полной мере участвовать в данной реформе организации, а также в корректировке международных экономических и торговых правил, содействовать проведению глубоких реформ и высококачественному развитию на высоком уровне открытости внешнему миру.

До этого торговый представитель Соединенных Штатов Кэтрин Тай опубликовала доклад, в котором призвала Всемирную торговую организацию (ВТО) к необходимой реформе для повышения эффективности работы.

Отмечается, что, по мнению Соединенных Штатов, организация не может своевременно реагировать на «стремительно меняющуюся глобальную экономику».

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.