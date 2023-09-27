Патрушев в Египте встретился с ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи в Каире с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил вопросы взаимодействия между странами в сфере безопасности и экономики. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ, передает РИА Новости.

«Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области. Уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС», — сказано в сообщении.

27 сентября Патрушев выразил признательность египетским партнерам за их позицию по ситуации вокруг Украины. Секретарь Совбеза РФ отмечал, что Россия поддерживает позицию Египта и ряда других африканских стран о посредничестве в урегулировании украинского кризиса.

Накануне стало известно, что секретарь Совета безопасности России прибыл в Египет на переговоры по линии безопасности. До этого Патрушев совершил визит в Оман, где на встречах разных уровней обсуждал двустороннее сотрудничество Москвы и Маската.

25 сентября Патрушев во время визита в Маскат провел встречу с наследным принцем Омана Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом. В Совбезе также подчеркивали, что отдельное внимание на встрече уделили ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что БРИКС расширился до 11 стран.