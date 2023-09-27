Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев в Египте встретился с ас-Сиси

Патрушев и президент Египта ас-Сиси обсудили вопросы безопасности и экономики

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи в Каире с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил вопросы взаимодействия между странами в сфере безопасности и экономики. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ, передает РИА Новости.

«Обсуждены вопросы российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности и экономической области. Уделено внимание сотрудничеству Москвы и Каира в рамках БРИКС», — сказано в сообщении.

27 сентября Патрушев выразил признательность египетским партнерам за их позицию по ситуации вокруг Украины. Секретарь Совбеза РФ отмечал, что Россия поддерживает позицию Египта и ряда других африканских стран о посредничестве в урегулировании украинского кризиса.

Накануне стало известно, что секретарь Совета безопасности России прибыл в Египет на переговоры по линии безопасности. До этого Патрушев совершил визит в Оман, где на встречах разных уровней обсуждал двустороннее сотрудничество Москвы и Маската.

25 сентября Патрушев во время визита в Маскат провел встречу с наследным принцем Омана Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом. В Совбезе также подчеркивали, что отдельное внимание на встрече уделили ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что БРИКС расширился до 11 стран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях