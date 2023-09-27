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В Кремле отреагировали на овации Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады

Песков заявил о пристрастии Зеленского к нацистской идеологии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие украинским ветеранам и деду Владимира Зеленского после оваций украинского лидера эсэсовцу в парламенте Канады. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Пристрастие к нацисткой идеологии киевского режима — это не новость. Тот факт, что Зеленский, также стоя рукоплескал фашисту лишний раз это подтверждает. Конечно, можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числи и деду Зеленского», — сказал представитель Кремля.

27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что заигрывания канадских властей с нацистами могут негативным образом сказаться на отношениях Москвы и Оттавы. По ее словам, РФ рассматривает Канаду как недружественное государство.

До этого стало известно, что Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее посол России потребовал извинений от Канады перед русскими за овации нацисту Ярославу Хунке.

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