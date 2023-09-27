Политолог назвал овации нацисту в Канаде подарком судьбы для Польши

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал скандал с чествованием 98-летнего бойца дивизии СС «Галиция» (также известной как «1-я украинская дивизия») Ярослава Хунки в канадском парламенте. По мнению эксперта, эта акция является подарком судьбы для Польши, граждане которой подвергались геноциду на Волыни и в Галичине во время Второй мировой войны.

Однако в данном случае, по словам политолога, речь не о мести Украине, а о политических интересах Варшавы.

«У поляков в самом деле есть собственные интересы, которые отличаются от интересов Запада в целом. Им надо не столько Россию победить, сколько кусок Украины получить. И вот тут плохое поведение Зеленского им очень удобно. А ошибка канадского спикера — просто подарок судьбы», — сказал Перла.

Чтобы воплотить свои планы в жизнь, продолжил эксперт, Польше нужна несостоятельная и зависимая Украина.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

26 сентября спикер Палаты общин Канады Энтони Рота, пригласивший в парламент Хунку, заявил, что уходит в отставку на фоне данного скандала. Он уточнил, что официально покинет свой пост в среду, 27 сентября.

Институт национальной памяти Польши (ИПН) тем временем начал проверку ветерана СС «Галиция» на участие в геноциде поляков на Волыни и в Галичине.

Ранее посол РФ потребовал извинений от Канады перед русскими за овации нацисту.