В России выразили соболезнования семьям погибших от взрыва в Карабахе

Россия соболезнует родным и близким погибших от взрыва бензохранилища в Степанакерте в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что сейчас ситуация в Карабахе остается непростой. От имени российских властей Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.

Взрыв произошел вечером 25 сентября на трассе Степанакерт — Аскеран. Депутат парламента непризнанной НКР Метаксе Акопян заявила, что на складе раздавали бензин беженцам, уезжающим в Армению. Уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 68 человек, при этом опознать удалось лишь 21 человека. Минобороны России сообщило, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев не зафиксировано не было, в расположении российских сил находятся 522 мирных жителя региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны России рассказало об эвакуации пострадавших от взрыва топлива.