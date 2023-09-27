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В ФРГ подняли вопрос об исключении Польши из ЕС

Европарламентарий Бек поднял вопрос об исключении Польши из ЕС из-за скандала

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Член Европейского парламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек обратился к Европейской комиссии (ЕК) с предложением исключить Польшу из Евросоюзу в связи с визовым скандалом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно статье 7 Договора о Европейском союзе страна может быть исключена из объединения в случае «существования явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей» ЕС.

Бек задался вопросом в Еврокомиссии, можно ли «мошенническую» выдачу виз официальными властями Польши приравнять к гибридной атаке, и намерена ли ЕК начать разбирательство в отношении республики.

«Если нет, то почему проводится различие между гибридными атаками стран, не входящих в ЕС, и гибридными атаками государств-членов?» — написал Бек в письме.

Летом в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев. Отвечающего за консульские вопросы Вавжика отстранили 31 августа. Известно, что по делу проходят семь человек, трое из которых арестованы. Их подозревают в ускорении выдачи рабочих виз за определенную плату, по данным Генпрокуратуры республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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