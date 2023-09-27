В Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил инициативу о закрытии консульства России в Финляндии. Об этом сообщает RT.

По мнению сенатора, став членом НАТО, Финляндия хочет «выслужиться» перед организацией и продемонстрировать свою верность.

Джабаров также отметил, что подобными действиями Финляндия вредит сама себе: в стране резко упал туризм, финская экономика долго держалась на российском газе, лесе и на наших поставках, также страна сбывала огромное количество своего товара на российском рынке.

Парламентарий высказал мнение, что в ближайшее время Финляндия превратится «в третьесортное государство Европы».

Ранее в этот день стало известно, что гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства Российской Федерации на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) набрала необходимые 50 тысяч голосов и поступит в финский парламент.

С 1 октября в России будет действовать лишь одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве. В то время как у России пока остаются два дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, главном городе Аландских островов.

В начале сентября стало известно, что Финляндия прекращает договор аренды здания генконсульства в Турку.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.