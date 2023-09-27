В канадском парламенте нашлись сторонники осуждения нацизма

Депутаты канадского парламента решили осудить нацизм после скандала с чествованием бывшего солдата 14-й дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки, сообщает телеканал CTV News.

«Депутаты всех партий согласились с предложением Ива-Франсуа Бланше из партии «Квебекский блок» осудить нацизм во всех его формах и выразить полную солидарность со всеми жертвами», — указано в сообщении.

Кроме того, канадские депутаты приняли решение осудить приглашение Хунки в парламент и «отозвать» все предоставленные ему почести.

Ранее стало известно, что институт национальной памяти Польши (ИПН) проверяет бывшего бойца 14-й дивизии СС «Галиция» (также известна как «1-я украинская дивизия») эсэсовца Ярослава Хунку на участие в геноциде поляков на Волыни и в Галичине.

Речь идет о массовом убийстве мирного населения в Гуте Пянецкой — это один из наиболее известных случаев зверств, совершенных украинскими коллаборационистами: из более чем тысячи человек, проживавших в селе, в живых остались только 50 человек.

Ранее посол России потребовал извинений от Канады перед русскими за овации нацисту Ярославу Хунке.