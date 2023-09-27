Эксперты заявили об опасности для ВСУ и мирных украинцев неисправных С-300

Решение болгарских властей передать Украине неисправные ракеты С-300 – это насмешка или провокация, заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Такое вооружение представляет опасность в первую очередь для украинских военных и мирных граждан, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Вышедшие из строя ракеты неуправляемы, они могут навредить даже запускающим их военным, а при попытке поразить воздушную цель могут взорваться на этапе запуска, подчеркнул эксперт.

Попытки переделать их в ракеты для наземных целей также опасны, убежден Станкевич. «Ракеты ПВО нуждаются в сопровождении до цели при помощи радара, — пояснил он. — Если они полетят по земле, то такого сопровождения не будет, и они могут попасть куда угодно — в жилые дома, в многолюдные рынки. Они могут причинить немало бедствий».

Также, по мнению военных экспертов, неисправные ракеты при запуске могут отклониться от заданного курса и упасть на соседние с Украиной территории.

Напомним, накануне парламент Болгарии подготовил проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300. Отмечалось при этом, что у болгарской стороны нет возможности их ремонтировать, в том числе для нужд украинской армии.

Позднее президент страны Румен Радев раскритиковал этот план, заявив о необходимости «сохранять и развивать оборонительные способности болгарской армии», а не выступать донором для военных другой страны.

Российское Минобороны ранее показало кадры уничтожения ЗРК С-300 в Николаевской области.