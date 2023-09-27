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Эксперт: подрыв «Северных потоков» разрушил инвестиционную привлекательность ЕС

Экономист Фролов: инвестиционная привлекательность ЕС пострадала без «СП»

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Danish Defence Command/Reuters

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не связан со стремлением повлиять на европейский газовый рынок. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Произошедшее имело минимальное отношение непосредственно к газовому рынку, это имело отношение к инвестиционной привлекательности европейской экономики в целом и конкурентоспособности европейской промышленности. Этот теракт оказался наиболее эффективным методом воздействия на эти факторы», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Европа на сегодняшний день не может наращивать потребление газа. Более того, по его словам, происходит дальнейшее сокращение спроса на данный энергоресурс.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее Бразилия выступила за раскрытие данных расследования взрывов на «Северных потоках».

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