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В постпредстве России объяснили отказ платить взнос в ОБСЕ

Постпред России в ОБСЕ Лукашевич отверг обвинения в неуплате взносов

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Julia Darashkevich/Reuters

Постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич отверг обвинения в неуплате взносов в организацию — дипломат заявил, что в Европе не учитывают причины ситуации, сообщает РИА Новости.

«Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ. Однако никто из «обвинителей» не раскрывает причину такой ситуации. А причина сводится к отсутствию бюджета Организации. Ведь до последнего времени наша страна всегда добросовестно выполняла свои финансовые обязательства. Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям», — объяснил Лукашевич.

По его словам, существует большой риск того, что Россия без причин будет обязана заплатить больше, чем должна на нужды международной бюрократии.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что оппоненты РФ на площадке организации практически на всех уровнях уклоняются от контактов с Москвой.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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