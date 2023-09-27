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В России отвергли обвинения в кризисе энергодефицита в Европе

Постпред России в ОБСЕ Лукашевич заявил, что Европа скрывает энергодефицит

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Christian Charisius/Reuters

Постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Европа скрывает фактор энергодефицита, постоянно пытаясь переложить ответственность за это на Российскую Федерацию, сообщает РИА Новости.

«Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, «коллективный Запад» голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов. При этом сознательно замалчивается главный фактор сложившегося энергодефицита и роста цен на энергоресурсы в Европе – противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России», — пояснил Лукашевич.

Он добавил, что решение ускорить отказ от использования российских углеводородов является политически мотивированным. Эти ошибочные решения являются главной причиной сокращения конкурентоспособности европейской экономики.

Ранее председатель думского комитета по энергетике, депутат Государственной думы Павел Завальный сообщил, что в октябре Дума рассмотрит законопроект об экспорте СПГ с арктических месторождений.

Ранее СМИ выяснили, как Европа скрывала свою зависимость от сырья из России.

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