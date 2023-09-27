Шольца и Бербок оскорбили и освистали из-за Украины

Канцлер ФРГ Олафа Шольца и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок были освистаны немцами в ходе предвыборного турне по стране. Об этом говорится в сюжете Spiegel.

Как отмечается, немцы встретили этих политиков с одинаковым недовольством несмотря на то, что Шольц представляет партию социал-демократов, а Бербок — «Зеленых».

«Оскорбления, крики «БУУ» и ревущий концерт из свистков. Не очень приятный прием для федерального канцлера Шольца в центре Нюрнберга», — сказал ведущий.

Возмущенные граждане обвинили канцлера в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе. Один из собравшихся потребовал отправить правительство Германии в отставку, а его членов под суд.

Также ведущий прокомментировал предвыборное выступление Бербок в Аугсбурге.

«Зеленые» к этому моменту для многих — пугало нации. И даже то, что министр иностранных дел пытается показать себя близкой к народу, неспособно изменить это», — заявил журналист.

Местные жители порекомендовали Бербок «свалить отсюда» и обвинили ее партию в военных поставках Киеву.

Журналисты сделали вывод, что политикам остается лишь делать «хорошую мину на лице» и идти дальше.

До этого читатели немецкого издания Focus Online назвали Шольца «верным слугой США» за отношение к России.

Ранее в Германии заявили о проявлении слабости Шольцем.