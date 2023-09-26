Байден-младший подал иск в суд на экс-адвоката Трампа

Сын президента США Хантер Байден подал в суд на экс-адвоката бывшего главы государства Дональда Трампа Руди Джулиани за предполагаемые нарушения, связанные с доступом к данным с его ноутбука. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В иске Байдена-младшего, поданном в федеральный суд Лос-Анджелеса на Джулиани и на бывшего прокурора, а ныне адвоката Роберта Костелло, утверждается, что ответчики относятся к числу тех, кто несет основную ответственность за «полное уничтожение цифровой конфиденциальности истца». Джулиани и Костелло, говорится в иске, в течение последних многих месяцев и даже лет посвятили огромное количество времени и энергии поиску, взлому, фальсификации, манипулированию, копированию, распространению данных, которые были взяты или украдены с устройства Хантера Байдена.

Байден-младший, напомнил телеканал, начиная с 2020 года стал объектом нападок со стороны Джулиани, экс-президента Трампа, парламентариев-республиканцев и консервативных СМИ по поводу предполагаемого содержимого своего ноутбука. Джулиани передал информацию, предположительно полученную с ноутбука Байдена, в газету New York Post за месяц до начала президентских выборов в США.

Ранее сообщалось, что суд в штате Делавэр перенес на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена. В окружном суде подчеркнули, что заседание переносится по просьбе представителей подзащитного.

До этого Хантер подал в суд на Налоговое управление США.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.