Оппозиционная партия Smer может победить на предстоящих выборах в Словакии, следует из опроса агентства Focus.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов. Согласно опросу, за партию Smer могут отдать свои голоса 18% избирателей, за партию Progresivne Slovensko — 16,6%.

Ранее сообщалось, что пророссийская партия Smer, выступающая против расширения блока НАТО и ультралиберальных ценностей, лидирует в предвыборной гонке в Словакии.

Проамериканские политические силы находятся в шаге от поражения. Агентство, ссылаясь на информацию социологической службы АКО, уточняет, что фаворитом является социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Ее лидером является бывший премьер страны Роберт Фицо. Он выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в Североатлантический альянс.

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о запрете политических партий в Афганистане.