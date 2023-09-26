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Оппозиционная партия может победить на предстоящих выборах в Словакии

Опрос: оппозиционная партия Smer лидирует на предстоящих выборах в Словакии

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Depositphotos

Оппозиционная партия Smer может победить на предстоящих выборах в Словакии, следует из опроса агентства Focus.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов. Согласно опросу, за партию Smer могут отдать свои голоса 18% избирателей, за партию Progresivne Slovensko — 16,6%.

Ранее сообщалось, что пророссийская партия Smer, выступающая против расширения блока НАТО и ультралиберальных ценностей, лидирует в предвыборной гонке в Словакии.

Проамериканские политические силы находятся в шаге от поражения. Агентство, ссылаясь на информацию социологической службы АКО, уточняет, что фаворитом является социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Ее лидером является бывший премьер страны Роберт Фицо. Он выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в Североатлантический альянс.

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о запрете политических партий в Афганистане.

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