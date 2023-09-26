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Блинкен обсудил с Алиевым возможность допуска миссии наблюдателей в Карабах

Блинкен: Алиев пообещал допустить наблюдателей в Нагорный Карабах

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Михаил Метцель/Валерий Шарифулин/РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил с ним возможность прибытия в Нагорный Карабах миссии наблюдателей, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Блинкен обратил внимание на то, как важно не допускать дальнейших боевых действий, обеспечить безусловную защиту и свободу передвижения для гражданского населения.

Он отметил, что Алиев обещал не допустить боевых действий в регионе и пустить в Карабах наблюдателей.

До этого глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр рассказала, что США выделят $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха, и попросила международные организации и независимых наблюдателей дать доступ в регион для оказания дополнительной помощи региону.

25 сентября в Госдепе сообщили о работе над созданием международной миссии для Карабаха.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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