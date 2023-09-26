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В Польше призвали подвергнуть нациста Хунку уголовному преследованию

Посол Польши в Канаде Дзельский: нациста Хунку надо привлечь к ответственности

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WSWS

Приглашенный в парламент Канады украинский нацист Ярослав Хунка, который служил в дивизии СС «Галичина», должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Об этом заявил телеканалу CTV польский посол в Оттаве Витольд Дзельский.

Дипломат подчеркнул, что нацисту не место в парламенте.

«<…> я полагаю, что он скорее должен быть привлечен к ответственности за то, что делало его подразделение», — отметил посол.

26 сентября министр образования и науки Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры для возможной экстрадиции экс-бойца дивизии СС из Канады. Он напомнил о скандальных событиях в канадском парламенте, связанных с чествованием в присутствии Владимира Зеленского нациста и бандеровца.

Также Варшава потребовала отставки спикера парламента Канады Энтони Рота. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, парламентарий «скомпрометировал» себя.

Накануне депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Беата Шидло раскритиковал Зеленского за чествование ветерана дивизии «Галичина».

Ранее в Совфеде объяснили, как чествование нациста отразится на репутации Канады.

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