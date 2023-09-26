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В Германии отреагировали на скандал с чествованием Зеленским нациста в Канаде

Jungle Welt: восхваление нацистов стало частью деятельности Зеленского

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Kevin Lamarque/Reuters

Немецкая журналистка Сюзанн Витт-Шталь отреагировала на скандал с Владимиром Зеленским, который поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку в ходе своего выступления в парламенте Канады. В своей колонке для издания Jungle Welt Витт-Шталь назвала чествование нацистов частью его деятельности.

Она отметила, что Зеленский сейчас просто не обращает внимания на скандал.

«Восхваление нацистов давно стало частью деятельности украинского лидера. В апреле в бригаде «Азов» (организация запрещена в России), которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС «Галичина», — напомнила журналистка.

Витт-Шталь также указала, что вначале политики из Канады пытались прикрыть прошлое Хунки, в частности, Энтони Рота, который пригласил в парламент экс-бойца, представил его как «украинского героя, воевавшего против русских». Но после того, как различные организации Европы выразили протест из-за приглашения Хунки, политику пришлось извиниться.

До этого депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Беата Шидло усомнилась в том, что Владимир Зеленский не знал, кого приветствовали в канадском парламенте во время его визита.

Ранее в Совфеде объяснили, как чествование нациста отразится на репутации Канады.

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