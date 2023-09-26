В США рассказали о предоставлении Норвегией отчетов по диверсии на «Северных потоках»

Отчеты об операции в Норвегии по подрыву российских газопроводов «Северный поток» могли направляться только главе Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильяму Бернсу, заявил американский журналист Сеймур Херш. Об этом сообщается в новом расследовании автора.

По словам расследователя, Бернс был на связи с американским президентом Джо Байденом и организаторами террористического акта на «СП — 1» и «СП — 2».

«Отрицание как вариант для президента Джо Байдена и его советников по внешней политике имело первостепенное значение. Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печаталась на пишущей машинке...» — написал Херш.

Как добавил американский журналист, многочисленные отчеты и новости по ситуации на «СП» направлялись директору ЦРУ, оказавшемуся связующим звеном между планировщиками и президентом.

До этого стало известно, что в Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» к концу года.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».