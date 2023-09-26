Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: Ереван проиграл Баку не только на земле, но и в информационном поле

Политолог Васильев: Армения проиграла Азербайджану на всех фронтах

close
100%
Sergei Grits/AP

Армения проиграла Азербайджану не только на поле боя, но и в информационной войне. Об этом заявил политтехнолог Виктор Васильев в ходе аудиоконференции проекта «Круг мнений», организованной при поддержке «Ридуса».

«Три года назад, когда армия Азербайджана перешла в наступление в Нагорном Карабахе, наблюдалась несколько иная картина. Армения выигрывала в информационном поле, но проигрывала в реальной войне. Сегодня же мы наблюдаем поражение Еревана на обоих фронтах», — сказал эксперт.

Тюрколог Елена Федорова обратила внимание, что у нынешних властей Армении есть четкое убеждение, что «кто-то обязательно должен за них воевать». Однако, развернувшись от России к Западу, Ереван и там не нашел поддержки, добавила она.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе. Целью боевых действий было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее президенты России и Ирана поговорили о ситуации в Нагорном Карабахе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях