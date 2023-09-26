Политолог: Ереван проиграл Баку не только на земле, но и в информационном поле

Армения проиграла Азербайджану не только на поле боя, но и в информационной войне. Об этом заявил политтехнолог Виктор Васильев в ходе аудиоконференции проекта «Круг мнений», организованной при поддержке «Ридуса».

«Три года назад, когда армия Азербайджана перешла в наступление в Нагорном Карабахе, наблюдалась несколько иная картина. Армения выигрывала в информационном поле, но проигрывала в реальной войне. Сегодня же мы наблюдаем поражение Еревана на обоих фронтах», — сказал эксперт.

Тюрколог Елена Федорова обратила внимание, что у нынешних властей Армении есть четкое убеждение, что «кто-то обязательно должен за них воевать». Однако, развернувшись от России к Западу, Ереван и там не нашел поддержки, добавила она.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе. Целью боевых действий было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее президенты России и Ирана поговорили о ситуации в Нагорном Карабахе.