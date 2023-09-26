Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналист Херш сделал новое заявление по теракту на «Северных потоках»

Херш: США подорвали «Северные потоки», чтобы уменьшить влияние России на ФРГ

close
100%
Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье заявил, что администрация президента США Джо Байдена решила устроить диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с опасениями потерять свое влияние на Германию и другие европейские страны.

«Это случилось из-за страхов Белого дома о том, что ФРГ колеблется и включит поток российского газа и что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние Российской Федерации и ее обширных и недорогих природных ресурсов», — отмечается в публикации.

Также Херш отметил, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» американские граждане не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер.

В июне 2023 года издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что Центральному разведывательному управлению было заранее и в деталях известно о готовящейся операции Украины по подрыву «Северных потоков». По данным WP, подробности планы были переданы ЦРУ в июне 2022 года.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил президента США Джозефа Байдена в подготовке диверсии на «Северных потоках».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях