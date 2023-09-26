Журналист Херш сделал новое заявление по теракту на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье заявил, что администрация президента США Джо Байдена решила устроить диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с опасениями потерять свое влияние на Германию и другие европейские страны.

«Это случилось из-за страхов Белого дома о том, что ФРГ колеблется и включит поток российского газа и что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние Российской Федерации и ее обширных и недорогих природных ресурсов», — отмечается в публикации.

Также Херш отметил, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» американские граждане не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер.

В июне 2023 года издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что Центральному разведывательному управлению было заранее и в деталях известно о готовящейся операции Украины по подрыву «Северных потоков». По данным WP, подробности планы были переданы ЦРУ в июне 2022 года.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил президента США Джозефа Байдена в подготовке диверсии на «Северных потоках».